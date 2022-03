Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroha presentato in conferenza stampa la sfida di domani al Bayer Leverkusen, andata degli ottavi di finale di Europa League: "L'Atalanta la colloco nella dimensione che sappiamo, una squadra che ha partecipato alla Champions ma l'Europa League, man mano che si va avanti, è una competizione sempre più difficile ed importante. Noi facciamo le prove per vedere di migliorare il nostro valore"."Non sempre si può spiegare tutto, penso che la prestazione non sia stata così negativa come si dice. In questo momento viene più giudicato il risultato che la prestazione, queste sono partite equlibrate dove basta poco per spostare da una parte all'altra l'equilibrio. Ci sono dodici partite in campionato più questa qualificazione, c'è molta carne al fuoco e tanta possibilità di giocare partite di valore. Per fortuna si gioca con grande frequenza, anche quando il risultato non arriva si può rimediare"."Siamo pronti per il finale di stagione, vogliamo giocarcelo e vedremo cosa saremo capaci di fare. A parte Ilicic, Zapata è l'unico infortunato, è un elemento... non dieci. Non credo abbia possibilità di recuperare in tempi utili, forse nell'ultimo mese. Per il mercato adesso si è aperta la finestra tra Ucraina e Russia, ma per me va fatto quando va fatto, a gennaio o giugno. Non è la cosa migliore da fare, non c'è tempo se non per poche partite"."Mi aspetto una gara molto più difficile rispetto a quella di Roma, è una squadra di valore che sa difendere ed attaccare, lo dimostra la sua posizione di classifica. Quando giochi in Europa le partite sono più difficili che in campionato"."Dopo l'ultima sosta abbiamo avuto una serie di partite difficili, questo ha avuto il suo peso, anche il periodo passato tra covid ed infortuni che adesso per fortuna abbiamo superato. Sicuramente ci sono stati tanti episodi particolari consecutivi in campionato, non ne parla nessuno ma io la penso diversamente e faccio un passo indietro... non ne parlo. Tutto questo ha portato ad un periodo di non vittorie, adesso speriamo di poter fare meglio"."Ogni partita ci si fa sempre delle domande, proviamo a preparare le partite in base alle possibili evoluzioni di gara. Anche questa volta proveremo a mantenere intatte le caratteristiche dell'Atalanta"."Si tratta di un ragazzo positivo, non c'è un problema Muriel. A volte gli riescono le giocate, a volte un po' meno"."Nuova proprietà? Ancora non sono arrivati in città, presto che arriveranno presto ma per questo dovete chiedere alla società"."10 marzo, si gioca due anni dopo? Sono stati due anni straordinari, la continuazione dei precedenti con una crescita che nessuno si aspettava. Il grande rammarico è essere arrivati due anni fa ai grandi risultati senza la presenza del pubblico, abbiamo avuto alcune partite dove la mancanza del pubblico è stata non naturale. Ci vorrà un po' di tempo per ritrovare quel che è stato, penso alla partita col Valencia in casa, l'apice dell'entusiasmo per me. Vogliamo ricreare quelle condizioni, non sarà solo una questione di risultati"."Tra casa e trasferta il rendimento cambia, credo sia normale. Ma il Bayer è una squadra solida anche fuori, lo abbiamo visto all'ultima di campionato contro il Bayern Monaco dove ha rischiato di vincere. Domani giochiamo il primo tempo di questa sfida, le opportunità si pareggiano. Valutiamo la globalità del valore dell'avversario".