Il tecnico dell’Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’, il sabato di Pasqua alle 15 al Gewiss Stadium, primo match di una volata finale all’Europa: “Sicuramente l’Udinese è un'ottima squadra, era nella zona bassa ma era una squadra di valore e infatti ne è uscita, è più tranquilla e serena ma non per questo è meno pericolosa anzi potrebbe esserlo di più”.“Dal punto di vista fisico sono tutti a posto, de Roon ha un piccolo problema alla caviglia ma potrebbe essere superabile. Ieri si sono allenati in cinque su dodici, oggi ci saranno anche gli altri, un po’ di incertezza c’è ma le motivazioni sono molto alte e quindi non abbiamo avuto modo di stare insieme se non da oggi è cercheremo di fare in modo che sia sufficiente. Quelli rimasti siamo riusciti ad allenarci bene, Zapata, Muriel, Lammers, Caldara, Palomino, Ruggeri, Sutalo ha recuperato bene ed è andato a giocare con la Primavera”.“È ancora presto, ha tolto il tutore e ha incominciato ad appoggiare il piede a terra e camminare, poi ha fatto piscina ma si vedrà progressivamente”.“È una stagione diversa, ci sono situazioni diverse rispetto all’anno scorso c’è una classifica diversa e tante squadre vicine nel giro di pochi punti, sarà combattuta, domani c’è qualche punto interrogativo per le nazionali che ci sono state di mezzo, per le altre ci sarà tempo. Comunque sono tante ancora dieci partite e non bisognerà guardare troppo la classifica, c’è ne sono alcune di squadre che possono avere serenità e altre più motivazioni, ce ne sono tante nel centro classifica difficili da prevedere”.“Mi sembra difficile in questo momento che i vaccini sono indirizzati a chi ha più pericolo di contrarre la malattia parlare di corridoio preferenziale per i calciatori, vanno vaccinati prima coloro che hanno più pericolo di contrarla, speriamo che possano arrivare più vaccini nelle prossime settimane, noi siamo vicini ai cento tamponi a testa e siamo molto tutelati e controllati”.“In quella fascia ci sono tante squadre di sicuro valore che incontreremo”.- “Ha avuto una contusione alla caviglia, ieri si lamentava ancora un po’”.“Ci sono vantaggi e svantaggi l’unica grande difficoltà per me è che arrivano tardi, fanno il primo allenamento oggi, per i club sarebbe meglio se anticipassero il rientro”.- “È una gratificazione per tutta l’Atalanta che ci fossero così tanti giocatori nella nazionale italiana, anche ex in difesa”.“Per me è importante che Matteo stia bene sotto tutti i gli aspetti, era una partita particolare è un ottima esperienza per lui”.“Abbiamo ritardato l’allenamento apposta perché stiamo aspettando indicazioni. L’allenamento lo iniziamo più tardi aspettando il tampone. Cambia solo nella preparazione della partita, dobbiamo prepararla tatticamente e fare un ripasso perchè siamo rimasti alla gara di Verona, dobbiamo valutare un po’ le palle inattive e le alternative della gara dal punto di vista tattico”.“Hanno fatto un po’ tutto bene, Miranchuk, Maehle ha fatto gol, Ilicic pure e ha giocato tanto, Malinovskyi ha fatto particolarmente bene, ha giocato un po’ meno Kovalenko”.- “C’è il valore dell’avversario, i primi caldi, ci rivediamo solo oggi, possono essere anche cose favorevoli, noi dobbiamo aspettare l’attenzione sulla gara, ogni volta ci sarà una partita complicata perché così è il nostro campionato ma noi arriviamo da un momento favorevole per risultato è condizioni e queste motivazioni sono superiori a qualsiasi dubbi che possono nascere”.- “Sono stati sempre titolari con le nazionali, sì, è motivo di riflessione”.