Gian Piero Gasperini ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Parma: “Siamo tornati, con la voglia di essere protagonisti in campionato che in alcune partite era venuta comprensibilmente un po’ meno. Abbiamo la testa solo al campionato e stiamo facendo bene”.



MURIEL - ​"Le scuse a Muriel per le panchine? Sono contento dei gol consecutivi, ha fatto più gol in assoluto entrando dalla panchina, sta battendo tanti record Luis. È la mia scusa, mi nascondo dietro questa cosa e gli dico che porta bene entrare dopo (sorride, ndr)".