18 presenze, zero gol e un solo assist, messo a segno nell'ultima giornata di Premier League. L'esperienza di Weston McKennie col Leeds non sta decisamente andando come il centrocampista statunitense, il club inglese e anche la Juventus speravano. A fine gennaio, le due società si erano accordate per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 34,5 milioni di euro, con bonus che potrebbero portare la cifra totale a sfiorare i 40. Un'operazione che, se portata a termine, permetterebbe di mettere a bilancio una plusvalenza importante e, in oltre, metterebbe a disposizione dei bianconeri soldi freschi da reinvestire poi sul mercato. Questo riscatto, però, molto difficilmente avverrà.



PROBLEMA DA 40 MILIONI - A una giornata dal termine della Premier League, il Leeds si trova infatti al penultimo posto in classifica, che implicherebbe la retrocessione in Championship. Domenica ci sarà l'ultima partita, in casa contro il Tottenham, che può sancire l'addio alla Premier del club. A quel punto la Juventus si troverebbe a dover riaccogliere l'americano e, soprattutto, a dover rinunciare a quanto la sua cessione avrebbe portato. In un'estate di mercato che si preannuncia complicata per i bianconeri, un intoppo non da poco.