L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara casalinga contro l'Udinese, fa un bilancio dello stato di forma dei nerazzurri dopo la trasferta in Champions: "Non c'è tregua, partite così ravvicinate e di livello, bisogna avere la capacità di pensare alla partita successiva. Dobbiamo toglierci di dosso anche un po' di stanchezza, ma abbiamo recuperato Kjaer e Palomino, forse abbiamo perso Masiello. Si tratta comunque di pochi giorni, il Papu sta bene: vediamo oggi la rifinitura, è chiaro che questi giocatori stanno giocando tanto, non è mai facile giocare al massimo".



DIFESA INDIFESA- "Siamo sicuramente più bravi in certi contesti, in alcuni siamo meno sbilanciati e meno aperti. È successo anche contro il Sassuolo, non abbiamo mai detto di essere solidi. Abbiamo cambiato in questo, dobbiamo tornare indietro. In proporzione paghiamo molto di più in difesa, creiamo presupposti come i calci di rigore. Domani dobbiamo raccogliere le energie, soprattutto nervose, dopo partite così intense. Abbiamo bisogno di un'Atalanta di qualità. È una partita sul piano fisico, dobbiamo di avere tutti al meglio. I ragazzi hanno speso molto".



UDINESE- "Domani abbiamo bisogno di essere al meglio e stare molto bene Giochiamo contro una squadra che ha subito poco. La posta in palio è alta, c'è l'opportunità di mantenere questa posizione".



TERZO POSTO- "Le prossime tre partite vogliamo fare molto bene, crediamo ancora che con 7 punti si possa arrivare almeno al terzo posto. C'è ancora questo traguardo possibile, ce la giocheremo con tutta la ferocia possibile"



MANCHESTER- "La cosa più strana dell'Atalanta è che ha fatto tanti gol, sui gol presi ho già detto la nostra situazione da migliorare. Inizierei a rimarcare i gol fatti, ogni tanto. Si è già analizzata bene la sconfitta col City, il risultato è molto pesante. In previsione della prossima partita bisognerà giocare di più. A Manchester si poteva fare un gol in più".



MURIEL- "Muriel sta dando segnali di condizioni migliori, la sua capacità realizzativa è straordinaria. Deve giocare di più vicino l'area di rigore, ha un controllo e una rapidità di livello. È stato impiegato in tanti modi, ma per come la vedo io deve rimanere dentro l'area ed è micidiale. Ha una percentuale alta di gol fatti, speriamo non ci siano interdizioni varie".



CHAMPIONS- "Ci caliamo nella competizione, alla Champions League ci pensiamo ancora. Abbiamo degli obiettivi da giocarci, ce li giocheremo al massimo delle nostre possibilità. In questo momento siamo nel campionato".



ATTACCO NERAZZURRO- "In attacco siamo la squadra più contata, sicuramente non vedo questa abbondanza. La forza rimane la realizzazione, ci ha portato in alto. Gli attaccanti sono sempre quelli che sono: iniziare domani la partita solo con Muriel non è il massimo, vediamo chi tra Ilicic e Malinovskyi come scenderanno in campo. Ci manca un giocatore per fare la differenza. L'Udinese? Difensivamente parlano i numeri. Mi aspetto ancora di più da Ilicic, deve trovare una migliore condizione anche se sono sempre di livello".



L'INFERMERIA- "Non siamo fuori strada per il suo rientro. Non rischierei una ricaduta. Kjaer e Palomino hanno fatto dei buoni allenamenti, sono pronti per giocare dall'inizio".