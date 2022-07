per iniziare la preparazione e dare il via alla stagione 2022/2023.in un'intervista-fiume a La Gazzetta dello Sport, spiega come sarà la nuova squadra, svelando anche aneddoti e obiettivi di mercato: "Con i Percassi c’è un rapporto reciproco di stima e gratitudine che non mancherà mai. Ho anche detto loro:Ora ci unisce lo slancio per ripartire. L’ingresso degli investitori americani per me è stata a una grande emozione, per loro un’occasione fantastica. Aver fatto conoscere l’Atalanta nel mondo, fino a Boston, grazie alla squadra, è stato un percorso fantastico. Nei fatti, per me, non cambia nulla.Durante l’ultima partita con l’Empoli, ho percepito forte la richiesta della gente:. Questo affetto e questa fiducia mi hanno trattenuto. Il mio impegno sarà moltiplicato per ricambiare".Vedremo che squadra nascerà. Oggi sul mercato l’Atalanta è come in campo: dinamica, coraggiosa, si sbatte, non resta rintanata a Zingonia., ma non ho nulla da rimproverare. Come alla squadra"."Come ci si smarca? Spostandosi, inventando altro.. I principi restano gli stessi. Il calcio è ricerca continua. Ieri la difesa a 3 era eresia, oggi Mourinho gioca a 3, il Real Madrid ci ha affrontati a 3, il Chelsea ha vinto una Champions a 3"."È arrivato,Sta bene. Nelle ultime partite rinunciava a calciare e a scattare. Un attaccante non può bluffare: dev’essere a posto per rendere al massimo"."Nuove energie avrebbero aiutato.Toloi, De Roon, Freuler, Djimsiti sono lì da prima che arrivassi io. I miei scontri in tema di mercato sono nati sempre dalla stessa esigenza: non restare fermiAbbiamo avuto delle vendite importanti, degli introiti notevoli dalla Champions, maDi esterni almeno ne sono passati una ventina,Davanti invece siamo rimasti gli stessi e nel frattempo abbiamo perso Gomez e Ilicic, Zapata si è infortunato.Non è un caso che l’Inter abbia ripreso Lukaku e cerchi Dybala, che la Juve abbia investito tanto su Vlahovic. Milan e Napoli uguale. Questo è stato il mio scontro e il mio rammarico: siamo rimasti uguali solo perché segnavamo tanti gol. E invece, soprattutto negli ultimi due anni, con le risorse a disposizione,, come Gomez ed Ilicic.E ci siamo ritrovati a fare tic-toc al limite per 60’, senza entrare in area, senza calciare, strappare una punizione, un rigore... E in contropiede ci facevano gol".. Fosse costato quanto lo ha pagato il Sassuolo, saremmo tutti contenti. Ha dribbling, scatto, tecnica. Ma è stato pagato come un campione carismatico e decisivo. AMa è giovane e imparerà"."(...)altrimenti non è più Bergamo. Avere l’ambizione di ripeterci è scontato, io non parlo di traguardo salvezza, ma non possiamo avere la convinzione di essere una big.Lavoriamo per diventarlo. E intanto diamo battaglia. Ci divertiremo".