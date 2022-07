Dopo un mese di casting e valutazioni la Fiorentina è vicina a chiudere il capitolo portiere. Con Dragowski con le valigie in mano, e Terracciano pronto a tornare al suo ruolo di secondo, nell’anno del ritorno in Europa i viola sono alla ricerca di un profilo di livello e di esperienza internazionale. Il portiere della prossima stagione sarà, a meno di clamorose svolte all'ultima curva, Pierluigi Gollini, di proprietà dell’Atalanta ma lo scorso anno in prestito al Tottenham.



LA FORMULA - Secondo quanto raccolto, la trattativa è in fase avanzata ed il portiere classe ’95 si trasferirà a Firenze in prestito con diritto di riscatto. Per il Gollo è un vero e proprio ritorno: il portiere ha già vestito la maglia viola, militando nel settore giovanile, per due stagioni tra il 2010 ed l 2012. Ora è pronto a tornare a difendere la porta gigliata su palcoscenici europei.