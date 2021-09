Non c'è tempo per leccarsi le ferite, l'Atalanta si è già rimessa in campo per preparare la sfida prestigiosa di Champions contro il Villarreal, in programma martedì alle 21 in terra spagnola.



Come riporta Atalanta.it, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base ai carichi di lavoro, ai box Hateboer e Muriel.



Domani, lunedì 13 settembre, al mattino allenamento al Centro Bortolotti (i primi 15 saranno aperti ai media) e poi nel pomeriggio partenza con direzione Spagna: alle 18.30 la conferenza di mister Gasperini.