Atalanta: già bloccato un giocatore per la prossima stagione
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Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l'Atalanta ha prenotato già un colpo per la prossima stagione: si tratta del difensore classe '99 Anel Ahmedhodzic, che firmerà un contratto fino al 2025 e resterà in prestito al Malmoe fino al termine di questa stagione.
DEVONO COMPERARE CALCIATORI PER QUESTA STAGIONE NON PER QUELLA PROSSIMA MA COME SONO MESSI IN SOCIETA' BE!!! CON QUEL INCAPACE DI GURO DEL CALCIO MERCATO DS SARTORI NON MI MERAVIGLIO PIU DI NIENTE SE VOGLIAMO FARE QUEL SALTO DI QUALITA PRIMA COSA MANDARE A CASA SARTORI COMPRA SEMPRE GIOCATORI CHE NON SERVONO DI COME FA GIOCARE IL MISTER LI COMPRA UN TANTO AL KG. E SOLO ZIRCONI COSI SPERANO CHE IL MISTER GASPERINI FACCIA IL SOLITO MIRACOLO E LI TRASFORMI IN PURI DIAMANTI COME A FATTO FINO AD OGGI E FAR FELICI LE CASSE DELLA SOCIETA, QUANDO NON LE RIESCE LA TRASFORMAZIONE VENGONO CEDUTI HO RISPEDITI AL MITENTE VEDI PICCINI, DEPAOLI, MOJICA, POI CI SONO LE INCOGNITE MIRANCUK, MALINOVSKY, SUTALO MA LA CILIEGINA SU TUTTA QUESTA TORTA E' PALOMINO UN GIOCATORE COSI SCARSO E POCO INTELLIGENTE NON LO SI VEDE NEPPURE IN PRIMA CATEGORIA QUESTO PALOMINO E' IL TOP INFATTI DA QUANDO E A BERGAMO NESSUNA RICHIESTA SERIA E' STATA FATTA PER LUI DA NESSUNA SOCIETA QUALCOSA VORRA BEN DIRE VISTO CHE A RICHIESTE PERSINO IL LEGENDARIO MAGAZZINIERE DORINO ARRIGONI, PALOMINO E' TALMENTE BRAVO CHE NON LO VUOLE NESSUNO NON CI VUOLE UN PREMIO NOBEL DEL CALCIO PER CAPIRE LA SCARSITA DI QUELLA SPECIE DI GIOCATORE EPPURE SEMPRE IN CAMPO A FAR DANNI IN DIFESA!!! IN 10 SENZA PALOMINO GIOCHIAMO MOLTO MEGLIO OK!!!
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