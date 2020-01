E' cominciata la 'caccia al biglietto' per i tifosi dell'Atalanta che vorranno assistere al match di andata degli ottavi di finale dell'edizione 2019/20 di Champions League, contro il Valencia. La squadra nerazzurra scenderà in campo a 'San Siro' mercoledì 19 febbraio alle ore 21. Il club nerazzurro ha comunicato che sono già 9.123 i biglietti 'staccati' in prelazione per la sfida agli spagnoli.



Sarà possibile, invece, acquistare online i tagliandi per la gara di ritorno (10 marzo) solo ​dalle 12 alle 19 di lunedì 27 gennaio. La società si riserva la "chiusura ​della vendita anticipata per esaurimento dei posti".