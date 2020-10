Per una questione di liste, l’Atalanta ha terminato lo slot relativo al tesseramento di calciatori stranieri ma l'unico movimento di quest'ultima giornata di mercato potrebbe riguardare un centrocampista italiano. Come riporta L'Eco di Bergamo'infatti, Matteo Pessina continua a interessare al Verona, che proverà un assalto last minute nonostante l'indisponibilità del giocatore, fuori ancora per un mese.



CALDARA- Da valutare anche le condizioni di Mattia Caldara, ieri assente in campo per un infortunio muscolare. Non si interverrà comunque sul mercato: se la tempistica dovesse essere più lunga del previsto e il suo ritorno protrarsi oltre la sosta e le prime gare in Champions, l'Atalanta avrebbe a disposizione Rodrigo Guth, difensore classe 2000 della Primavera.



I NAZIONALI- Intanto i nerazzurri avranno diritto a due giorni di riposo, ma saranno ben 13 i giocatori impegnati altrove on le nazionali: Hateboer, de Roon, Freuler, Pasalic, Djimsiti, Gosens, Malinovskyi, Gomez, Zapata, Muriel, Mojica, Sutalo e Carnesecchi.



GLI ALTRI- Durante la sosta saranno da valutare anche le condizioni di Aleksey Miranchuk, verso il rientro col Napoli, e anche la situazione di Josip Ilicic, che potrebbe tornare tra i convocati, mentre per Pierluigi Gollini ci vorrà ancora un mesetto.