Per i tifosi dell’Atalanta il campionato può finire qui. Claudio Galimberti, detto il Bocia, capo ultrà, attualmente sotto Daspo, della Curva Nord del club nerazzurro, fa sentire la sua voce con una lettera, pubblicata sulla pagina Facebook “Sostieni la Curva”: “Bergamo e la sua gente vengono prima della nostra squadra. Questa storica strage cittadina merita una storica decisione. In un momento così tragico non c'è spazio per il calcio. L’Atalanta dev’essere da esempio: per noi campionato finisce qui”.