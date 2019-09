Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, ha parlato al termine della partita vinta dagli orobici per 2-0 con la Roma ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo giocando la palla dal basso, uscendo bene dal pressing della Roma e imponendo il nostro gioco. Fondamentale la prima parte del secondo tempo, la chiave per vincere la partita è stata l’intensità. La mia parata su Dzeko? Ho fatto una lettura giusta, mi piace essere aggressivo e chiudere, ho fatto una parata importante e sono felice. La corsa Champions? L’anno scorso siamo arrivati a pari punti con l’Inter e Milan, questa gara può essere utile nel finale di stagione ma anche per il morale, abbiamo perso in Champions ma abbiamo reagito rimontando 2-2 contro la Fiorentina".