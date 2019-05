Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, festeggia su Instagram la qualificazione in Champions League: "La vittoria di un popolo, la vittoria di un gruppo incredibile, di una società, di un modo di vedere e fare calcio. Una stagione lunghissima piena di soddisfazioni, ma anche con qualche delusione che ci ha dato la forza per reagire. Ed oggi festeggiamo noi! È anche la mia vittoria: e la dedico a chi è sempre stato al mio fianco ed ha creduto in me, ma la dedico anche a chi non l‘ha fatto, e non sa che si è perso...A chi parlava senza conoscermi, senza sapere niente di me...! Grazie Bergamo per quello che abbiamo fatto! Insieme, momenti ed emozioni che non cancellerò mai!".