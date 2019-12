Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, parla del suo passato al Manchester United al portale Cronache di Spogliatoio: "Al primo pranzo, il primo giorno, ero appena arrivato ed ero vestito in borghese. Sono entrati Ferdinand e Giggs in sala, venendo a salutarmi: io ero emozionatissimo. Sono arrivati e mi hanno stretto la mano. Un anno prima ero con mio padre, sul divano, a vederli giocare. Come mi dissero dello United? Mi chiamarono i miei genitori dicendomi: ‘Veniamo a trovarti a Firenze, andiamo a cena insieme’. A un certo punto, mio padre ha tirato fuori un bigliettino da visita dello United e lì ho capito. Era qualche mese che mi chiedeva se me la sentivo di andare all’estero, cercando di scherzarci sopra".