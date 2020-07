Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini non riesce a trattenere la delusione ai microfono di Sky Sport alla fine della gara pareggiata a casa dell'Hellas Verona. "Volevamo vincerla anche oggi, a dire la verità. Però siamo riusciti a prendere un punto che ci avvicina sempre più al nostro obiettivo, la qualificazione in Champions League. Non perdiamo da quattordici partite, stiamo bene e dobbiamo continuare in questo modo".



L'estremo difensore nerazzurro torna sull'unica sfera che non è riuscito a bloccare tra i suoi guantoni: "Ho visto la palla all'ultimo e non sono riuscito a respingerla verso l'esterno. Non l'ho visto partire, anche se è stato un tiro pulito. Pensiamo già al Psg? Un po' si, ma dobbiamo finire bene il campionato, sfruttando queste gare per prepararci al meglio. Per ottenere il massimo ci vorrà tanta fame".