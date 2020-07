All'indomani del fallimento della holding proprietaria del Catania, ieri il giudice della Sezione fallimentare del Tribunale ha autorizzato i curatori a portare avanti il bando per la vendita del club rossazzurro e dei suoi asset. Il sindaco Salvo Pogliese ha commentato: "Siamo particolarmente felici che il Tribunale abbia confermato il bando di vendita del Calcio Catania, poiché fin dall'inizio abbiamo considerato questa procedura come massima espressione di legalità e trasparenza per salvare la matricola 11700 e i 74 anni di passione rossazzurra che segnano la vita della comunità cittadina. I buoni propositi della Sigi per acquisire il titolo, che abbiamo personalmente verificato in più occasioni, ci lasciano ben sperare nella conclusione positiva di una tormentata vicenda e allontanare definitivamente lo spettro del fallimento".