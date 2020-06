"Qualche anno fa sono stato vicino alla Lazio". Alejandro Gomez si racconta a Radio Deejay e il capitano dell'Atalanta non risparmia un retroscena di mercato: "I tifosi biancocelesti mi chiamano ancora per chiedermi quando mi trasferisco lì, ma io sono felice a Bergamo e all'Atalanta. Abbiamo fatto una grande partita contro di loro, ricca di sacrifici per arrivare alla vittoria".



ITALIA - Non solo Lazio, il Papu racconta anche un aneddoto legato alla Nazionale: "Ventura mi voleva convocare, ma purtroppo non è stato possibile perché avevo giocato e vinto il Mondiale Under 20 con l'Argentina".