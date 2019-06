Intervenuto a Sky Sport, l'attaccante dell'Atalanta Alejandro 'Papu' Gomez racconta alcuni retroscena di mercato: "È vero che negli ultimi anni sono stato vicino, per modo di dire, alla Lazio. Sapevo del loro interesse ma io sono sempre stato molto chiaro. Quando siamo andati in Europa League la volevo giocare con l'Atalanta; il secondo anno la Lazio si era qualificata all'Europa League ma io volevo una squadra di Champions. Poi è arrivata un'offerta economicamente molto importante dall'Arabia ma abbiamo deciso con la famiglia che non era il momento di accettarla. Per fortuna, direi, dato che l'ultima stagione è finita con la qualificazione alla Champions League".