Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha parlato in diretta Instagram con Christian Vieri: "Noi tre davanti? Sì, ma dietro si fanno un culo così. Corrono il triplo di noi. De Roon, Freuler e Pasalic hanno tre polmoni. Per una provinciale come noi avere un attacco simile fa tanto, poi c'è Muriel che ha fatto anche 14 gol. Poi ogni anno la società ha venduto giocatori importanti come Cristante, Spinazzola, Kessié, Gagliardini. La squadra però fa bene nonostante le cessioni".