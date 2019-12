Il Papu Gomez ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla fantastica annata disputata dall’Atalanta: “È incredibile se uno si mette a pensare dove eravamo qualche anno fa. Si sta per chiudere un 2019 fantastico in cui abbiamo conquistato traguardi impensabili. Sono convinto che il 2020 sarà pieno di emozioni”.



SUI TUNNEL – “I gol con tunnel contro Sassuolo, Dinamo Zagabria e Milan sono bellissimi. Mi ha ricordato di quando ero bambino e giocavo solo per divertirmi. Adesso penso al bene della squadra”.