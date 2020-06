Il capitano dell'Atalanta Papu Gomez, a due mesi dai quarti di finale di Champions League, svela a TyC Sports chi preferirebbe affrontare in un'ipotetica finale: “Abbiamo toccato il cielo con un dito, stavamo vivendo un momento unico e storico per la città. Giocare la Champions con la formula della gara secca potrebbe anche essere un vantaggio".



MESSI MEGLIO CONTRO MESSI- "Mi piacerebbe arrivare in finale e magari affrontare il Barcellona di Messi. Per come giochiamo noi, contro una spagnola, ci sarebbe qualche piccola chances in più”.