Un incontro per dirsi addio e decidere a quali condizioni farlo. Giorni caldi in casa Atalanta, pronta a tracciare una linea definitiva nel caso Papu Gomez. Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere della Sera infatti, è previsto per l'inizio di questa settimana un faccia a faccia al cospetto del presidente Percassi tra l'allenatore Gasperini e l'agente del fantasista argentino, Giuseppe Riso: il vertice, si legge, sarà utile per stabilire la linea da tenere e la cifra necessaria per dirsi addio.



L'INTER... - Un segnale per le varie squadre che hanno messo gli occhi sul Papu, tra cui anche l'Inter. Le parole di Marotta e Conte in occasione della sfida con la Roma hanno smorzato le possibilità di fare mercato dei nerazzurri ma, secondo Tuttosport, c'è ancora spazio per sorprese last minute: la dirigenza interista, che attende la risoluzione del caso Eriksen e lavora all'uscita di Pinamonti, infatti è attenta a eventuali occasioni, "scenari al momento non preventivabili su giocatori che sono fuori dal progetto nei rispettivi club", a patto che siano funzionali all'idea di Conte. Gomez corrisponde a questo identikit dal punto di vista tecnico, ma per scoprire se anche da quello economico possa diventare un affare bisognerà attendere il vertice tra Percassi, Gasperini e l'agente.