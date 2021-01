Nessun trofeo messo in bacheca finora, tanta ambizione, tanta fame, tanta voglia di tornare a essere vincenti, un'idea accompagnata, soprattutto negli ultimi due anni, da mercati importanti, vedi gli arrivi, giusto per citarne due, di Romeludale Achrafdalvia: due top in Europa nel ruolo, due top per puntare, a oggi, alla vittoria del campionato. Ah, conin panchina: il più pagato dell'intero campionato.Un'era, quindi, che per il momento non ha lasciato il segno in bacheca ma sicuramente sul campo, visto che conl'ha riassaporato il suono della musichetta della Champions League. Eppure, negli ultimi giorni, si rincorrono le voci di una possibile cessione da parte di Suning di una percentuale delle azioni nerazzurre , con la proprietà interista che, visto anche il momento, ha deciso di chiudere i rubinetti. E, partendo da qui, andiamo a vedere quali sono stati i, quando i rubinetti erano tutt'altro che chiusi., attaccante prelevato dalnel 2018: 25 milioni di euro.