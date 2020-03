Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, parla a Olé della sua carriera, raccontandosi in un botta e risposta: “La 10 per Maradona. Ronaldinho il mio giocatore preferito. Messi meglio di Ronaldo, Roncaglia il difensore più forte mai incontrato. Muriel il compagno più divertente, mentre Buffon il portiere più difficile a cui segnare. Messi o Maradona? Maradona”.



“Totti la più bella maglia scambiata, vorrei giocare in una delle due squadre di Avellaneda, Lautaro è meglio di Icardi. Se tornerei al San Lorenzo? Sì. Il mio giocatore preferito ora? Dybala”.