Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, commenta a Sky Sport il pari senza reti con il Copenaghen nell'andata dei playoff di Europa League: "Abbiamo giocato bene e concesso quasi nulla, ci è mancato il gol che in altre gare abbiamo fatto, abbiamo segnato tanto nelle ultime partite. Cosa fare al ritorno? Hanno concesso tanto, non so quante volte siamo arrivati in porta: dobbiamo aggiustare la mira e fare gol, sono fiducioso per il ritorno. Siamo superiori e l'abbiamo dimostrato. Su questo campo è difficile giocare a calcio, ma l'abbiamo fatto".