Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, è intervenuto in una diretta Instagram di Perform, Sport Medical Center inaugurato proprio dal 'Papu' e dalla moglie: "Quello che fa gol esce sui giornali, poi chi segna è importante al fantacalcio. Oggi nessuno vede quello che fai, nessuno vede se hai fatto 10 passaggi di cui 9 bene. Con questo fanno anche le pagelle dei giornali. È una cosa molto grave. Per me è importante anche se un difensore fa 5 lanci su 5. Tutte queste cose non vengono viste, la cosa è importante è soltanto il gol. Mi ricordo che criticavano Petagna, ma faceva un gioco di squadra pazzesco. A me mi lasciava sempre uno contro uno. Oggi il calcio è così, tanti vedono solo quello. A me non interessa: mi piace fare gol, ma so che faccio tante altre cose bene. Perché non tiro più i rigori? Perché ne ho sbagliati quattro di fila e non mi sembrava giusto calciarli. Non è perché sono il 10 e mi chiamo Papu devo fare male alla squadra. Io devo allenarmi, non sono bravo. So che Muriel è un fenomeno, sa spiazzare il portiere".