L'ala dell'Atalanta Robin Gosens, dopo l'esultanza sotto la Nord al termine di una gara straripante, ha commentato in zona mista la sua prestazione: “È una soddisfazione iniziare la stagione a Bergamo con un successo. Anche martedì abbiamo fatto una prestazione importante pur perdendo, ma ci siamo rialzati subito. Essere secondi in classifica è bello. Siamo partiti forte, speriamo di migliorare ancora dopo la sosta. Anche oggi abbiamo dimostrato di saper segnare".



EMOZIONE SOTTO LA NUOVA NORD."Questo è il nostro modo di giocare. Aver fatto gol sotto la nuova Curva Nord è stata un’emozione speciale, ma ancora di più felice per la vittoria della squadra. L’azione del gol? Sono cose che vengono durante la partita, l’anno scorso ho provato una cosa simile col Torino ma avevo calciato fuori”.