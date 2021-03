Robin Gosens è senza dubbio tra i migliori calciatori della Serie A: autore di 9 gol in questa stagione, l'Atalanta lo pagò 800.000 euro, meno di 1 milione. Oggi l'esterno tedesco vale 50 milioni ed è seguito dai top club europei: Juve e Inter in Italia, Manchester City su tutti in Inghilterra.