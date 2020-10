Il laterale sinistro tedesco dell'Atalanta, Robin Gosens ha dichiarato a Sky: "Se segno 10 gol, credo che vinciamo lo scudetto. Una parola grandissima, noi giochiamo partita dopo partita. La favorita per me quest'anno è l'Inter, ha la rosa più forte e più larga".



"Sabato a Napoli è una partita molto importante per la classifica. Forse in questo momento parlare di partita scudetto è esagerato, ma è una partita da vincere. Stiamo molto bene fisicamente e sappiamo cosa dobbiamo fare".