Robin Gosens, esterno sinistro dell'Atalanta, svela il suo sogno a Sport1: "L'Atalanta sa che il mio sogno è quello di giocare in Bundesliga. Andare allo Schalke 04 è un obiettivo anche per avvicinarmi alla mia famiglia: sono cresciuto a 50 kilometri da Gelsenkirchen e ho ancora tanti amici lì. Ma se l'Atalanta non vuole cedermi, ovviamente io resto volentieri".