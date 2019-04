Robin Gosens, esterno mancino dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima della gara col Bologna: "Mi aspetto una partita molto aperta. Cosa dobbiamo fare? Le stesse cose che facciamo sempre. Dobbiamo cercare di giocare come sempre e mettere in difficoltà il Bologna come le altre. Premio Champions dalla società? Non abbiamo parlato questo perché secondo me in questo momento tutti pensano a giocare le partite, poi alla fine vediamo cosa abbiamo fatto e si parlerà di queste cose".