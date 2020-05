L'esterno sinistro dell'Atalanta Robin Gosens, obiettivo di mercato di Chelsea, Leicester e Inter, parla dell'eventuale futura ripartenza della Serie A. Così come in chiave mercato, dove suole ripetere che il suo sogno è tornare a giocare in una Big nella sua Germania, anche sul campo l'ala nerazzurra si ispira alla Bundesliga tedesca, per lui il campionato di riferimento per la gestione coronavirus.



STRADA MAESTRA- "La Bundesliga sarà un esempio per gli altri campionati: speriamo tutto vada bene e che l’Italia possa seguire quella strada", svela a sportschau.de, "Non si potrà mai essere sicuri al 100%, ma in Germania è stato sviluppato il massimo concetto di sicurezza. Se sia eticamente giusto ricominciare o no è un’altra questione“.