Siparietto tra Duvan Zapata e Zlatan Ibrahimovic. Nel netto ko del Milan contro l’Atalanta, il centravanti della Dea, autore del gol del 3-0, ha stuzzicato lo svedese nel corso dell’ultimo check-var della partita, nel finale, per vedere se ci fossero gli estremi per dare un rigore ai rossoneri: “Non potete chiudere una partita senza rigori. Volete il 13esimo?” quanto riportato da Eurosport. Pronta la risposta dello svedese.



L’11 rossonero ha rivolto a Zapata le seguenti parole: “Ma di cosa parli? Ho più gol io che partite tu in carriera”. E andando a vedere i numeri: Ibra ha realizzato 498 gol in carriera, Zapata ha messo insieme 371 gare.