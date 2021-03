L'esterno dell'Atalanta Robin Gosens ha parlato a L'Eco di Bergamo in vista della sfida con l'Inter e lancia la sfida ai nerazzurri: "Come squadra in questo momento stiamo facendo molto bene, non prendiamo tanti gol e attacchiamo con tanti uomini. E questa è una forza nostra che forse l'Inter non ha in questo momento. Loro giocano soprattutto in contropiede con Lukaku e Martinez che sono due campioni che stanno facendo molto bene. Però noi come squadra stiamo giocando molto bene, sfruttiamo un po' tutti, entriamo con 6-7 giocatori in area e questo diventa difficile da difendere. Poi vediamo, è una partita che può essere decisa da episodi, ma noi arriviamo con massima fiducia e vogliamo vincere a San Siro. Non vuol dire che poi siamo noi i campioni che devono vincere per forza lo scudetto, però siamo dentro se vinciamo: sono solo sette punti e può succedere di tutto. E sarebbe un buon segnale anche per gli altri, che noi in questo momento stiamo facendo bene.



FUTURO - Gosens parla poi della propria crescita personale e del futuro, senza chiudere a un addio all'Atalanta: "Mi sto riconfermando e per me è la cosa più importante, poi cosa succederà in estate non lo so onestamente. Anche se è solo una frase dico che qui sono felice, molto felice anzi, Bergamo è diventata la mia seconda casa, ma il resto non sono capace di dirlo".