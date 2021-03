Venticinquesima giornata,(più l’allenatore) secondo i voti degli inviati disui 9 campi di Serie A (non si è giocato Lazio-Torino).Decisivo nella partita di San Siro. E’ solo l’ultima conferma del suo eccellente livello tecnico.In area del Sassuolo sembra un attaccante. Il gol, per esempio, ricorda quelli che un tempo segnava Callejon.Gioca solo 45', ma la rete che segna, decisiva per la vittoria sul Bologna, potrebbe diventare decisiva anche per la salvezza.E’ il difensore meno utilizzato da Gasperini, ma contro il Crotone la sua rete, quella del 2-1, spiana la strada alla goleada dell’Atalanta.Ormai non smette più di segnare. Quando la palla piove da destra a sinistra, lui è lì, ad aspettarla.Finalmente lascia la formazione dei flop ed entra in quella dei top. Il suo inserimento, al pari di quello di Morata, piega la partita con lo Spezia. Piazza l’assist dell’1-0 e crea l’occasione del 2-0.A San Siro, altra prestazione all’altezza della sua qualità.E’ uno dei centrocampisti dal rendimento più elevato della Serie A. Anche a Benevento, un partitone.I gol sarebbero due, se la Lega gli concedesse anche quello del tiro deviato da Maksimovic: due gol e una traversa, contro il Napoli gioca una partita da protagonista.E’ il miglior centravanti/giocatore d’attacco del campionato. Segna, fa segnare e crea gioco.A Parma segna due gol che danno all’Inter la vittoria e la fuga. La scelta di Conte che lo manda in campo al posto di Lautaro Martinez è azzeccata.Tre a zero a Benevento con un dominio pressoché totale. Il Verona è la squadra più in forma della Serie A in questo momento.- Ecco i migliori 5 giocatori divisi per ruolo, più gli allenatori. Sono stati presi in considerazione solo quelli con almeno 8 presenze.: Cragno e Audero 6,42; Donnarumma 6,41; Szczesny 6,37; Provedel 6,33.: Skriniar 6,48; De Ligt 6,42; Romero, Nuytinck e Kjaer 6,39.: Gosens 6,6; Calabria 6,48; Spinazzola 6,43; Maehle 6,38; S. Bastoni 6,29.: Barella 6,6; De Paul 6,54; Kessie 6,52; Sensi 6,5; Zaccagni 6,36.: Lukaku 6,75; Muriel 6,71; Ibrahimovic 6,67; Lozano 6,52; Berardi 6,47.: Italiano e Conte 6,4; De Zerbi 6,39; Pioli 6,37; Gasperini 6,34.- Ecco la lista degli inviati del nostro sito: Balice per Juventus-Spezia, Bedogni per Sassuolo-Napoli, Belotti per Atalanta-Crotone, Mogavero per Benevento-Verona, Cinus per Cagliari-Bologna, Nathan per Fiorentina-Roma, Tripodi per Genoa-Sampdoria, Longo per Milan-Udinese, Guarro per Parma-Inter.