Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita vinta per 3-1 sul Lecce: "E' sempre un momento speciale quando apri la stagione in casa, abbiamo fatto tante trasferte ma oggi volevamo vincere e lo abbiamo fatto. Anche se martedì abbiamo fatto una prestazione importante abbiamo preso gol all'ultimo, abbiamo lavorato su questa gara perché era importante per il campionato. Terzi? Siamo contenti che stiamo dimostrando come l'anno scorso di creare e segnare tanto, è il nostro modo di giocare e siamo contenti fare bene".