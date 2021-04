Robin Gosens parla del proprio futuro. L'esterno sinistro dell'Atalanta ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca Dpa: "Spero di essere convocato in nazionale per i prossimi Europei, sarebbe la notizia più bella per me. Dopo essermi espresso contro la Superlega, mi sono arrivati così tanti messaggi su Instagram che non sono riuscito ad aprire il mio account. Nonostante le critiche, resto della mia opinione".



"Un futuro al Borussia Dortmund? Domanda difficile... Se mi arrivasse davvero un'offerta per la prossima stagione, sicuramente ci penserei. E' una questione di ambizioni, un giorno sogno di giocare in Bundesliga".