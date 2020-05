E' Robin Gosens il vincitore del 'German Football Ambassador 2020', l'esterno dell'Atalanta è stato premiato come miglior calciatore tedesco fuori dalla Bundesliga, battendo la giocatrice del Lione Dzsenifer Marozsan e il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos. "Sono estremamente felice per questo premio e lo vedo come un riconoscimento alla crescita che ho avuto, specialmente in questa stagione", commenta Gosens, che succede al portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen.



LA CLASSIFICA



1. Robin Gosens (Atalanta)

2. Dzsenifer Marozsán (Lione)

3. Toni Kroos (Real Madrid)

4. Lukas Podolski (Antalyaspor)

5. Ann-Katrin Berger (Chelsea)

6. Leroy Sané (Manchester City)

7. Antonio Rüdiger (Chelsea)

8. Benedikt Höwedes (Lokomotiv Mosca)

9. Marko Marin (Al-Ahli Dschidda SC)

10. Pascal Gross (Brighton & Hove Albion)

11. Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain)