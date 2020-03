Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, ha parlato al canale tedesco ZDF della situazione che sta vivendo la città di Bergamo a causa del coronavirus: "Per quanto sembri drastico, attualmente viviamo in una città fantasma. Le persone sono incoraggiate a rimanere in casa. È tutto molto estremo. Possiamo uscire di casa solo se dobbiamo far la spesa e soltanto con mascherine e guanti. 10 giorni fa sarei potuto uscire a mangiare normalmente e infettarmi”.