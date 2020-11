Luis Palomino e Berat Djismiti: sono loro gli unici difensori dell'Atalanta sicuri di poter essere schierati per la gara internazionale in programma martedì alle 21 al Gewiss Stadium contro il Liverpool di Manè, Salah e Klopp. Bosko Sutalo, infatti, a suo tempo non è stato inserito nella lista Uefa e questa, con Mattia Caldara fuori fino a gennaio, è una scelta che la retroguardia nerazzurra potrebbe pagare cara. Rafael Toloi, reduce da una contusione al ginocchio, sarà sottoposto questa mattina ad approfondimenti ed esami strumentali, insieme a Cristian Romero e Hans Hateboer, che hanno evidenziato problemi muscolari durante il match vinto contro il Crotone.



OUT GOSENS E DE ROON- Il problema si ripercuote anche sulla fasce, dove Fabio Depaoli e Johan Mojica non sembrano pronti a giocare gare di un certo peso (prestazioni sempre insufficienti), ma Robin Gosens potrebbe non farcela a riprendersi dal fastidio al polpaccio. Questo complica le cose dal momento che anche Marten de Roon, spesso arretrato, non tornerà disponibile fino a dopo la sosta.



GUIZZO DI FORMAZIONE- Mister Gian Piero Gasperini ha solo due giorni per trovare una soluzione con i pochissimi giocatori che ha a disposizione tra difesa (a tre) e centrocampo (a quattro): Palomino, Djimsiti, Depaoli, Mojica, Pessina, Pasalic e Freuler. La sua (ultima) speranza è quella di ricevere notizie confortanti dagli esami di oggi e recuperarne qualcuno nelle prossime 48 ore.