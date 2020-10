: Prima su Muriel poi su Gomez, il portiere del Crotone si mostra sempre reattivo. Nulla può suI gol di Muriel; anche nel secondo tempo risponde presente in almeno altre due occasioni: Nel primo tempo la coppia Malinovsky – Muriel lo manda fuori di testa, leggermente meglio nella ripresa.Neanche lui raggiunge la sufficienza, nel primo tempo soffre la reattività di Muriel nel secondo il fisico di Zapata.L’unico a salvarsi della retroguardia pitagorica, certo non può molto contro uno dei reparti offensivi più devastanti d’Europa ma quanto meno limita i danniPensa più alla fase difensiva che a quella offensiva, spesso è disattento e sbaglia alcuni appoggi importanti.troppo poco tempo per essere giudicato, Stroppa ritarda a buttarlo nella mischia.Si salva per la bella giocata in occasione del gol di Simy, per il resto riesce comunque a non sfigurare contro il forte centrocampo atalantinoBene in fase d’impostazione ma sono troppi i palloni persi, davanti la difesa non può permettersi lungo possesso e infatti da una sua palla persa arriva il raddoppio ospite.Prende il posto di Molina e ritrova la sua occasione dopo un mese, ancora una volta però non influisce e fa faticaNon ha molto tempo a disposizione.: Sufficiente la prova contro la “sua” squadra, spinge tanto e rischia di trovare anche il gol nel primo tempo. E’ un giocatore sempre affidabile: Mezzo voto in meno per la clamorosa occasione sciupata sul 1-2, fa tutto bene ma perde troppo tempo prima di concludere a porta vuota. Il resto solita partita da funambolo.Anima e cuore della squadra, trova il gol e fino alla fine prova ad incunearsi nell’area bergamasca alla ricerca del pari. Impegno costante.: Non poteva fare più di tanto contro una squadra nettamente più forte, a gara in corsa ha cincischiato troppo per i primi cambi. Per lui pesa soprattutto l’assenza di Cigarini e Molina in mezzo campo.: Bravo in anticipo su Simy ad inizio ripresa, rischia quando Messias lo salva in area, sul gol non ha colpe. Per il resto ordinaria amministrazione: Va in difficoltà contro Messias che puntualmente lo salta, anche nell’occasione del gol pitagorico manca di attenzione.: Buona la sua prova, vince il duello fisico con Simy e non perde mai la concentrazione, sicuramente il più attento dietro. E’ costretto a dare forfait per un problema fisico: Entra al posto di Romero e si limita all’ordinaria amministrazione.: Sufficiente la sua prova, soffre in alcune circostanze le offensive dei locali ma non perde mai la testa e riesci a divincolarsi bene anche nei momenti di difficoltà.: Spinge meno del solito, non arriva mai al tiro e lascia troppi spazi in fase difensiva.Poco tempo per essere giudicato, venti minuti senza infamia e senza lode.Non incide molto sulla linea mediana, sbaglia qualche passaggio di troppo e soffre più del solito nonostante gli avversari di reparto non facciano molto per contrastarlo.Indubbiamente tra i migliori in campo, quantità e qualità in mediana. E’ lui a rubare palla a Benali ed avviare l’azione del raddoppio; è sempre lui a salvare il possibile 2-2 di Messias a porta praticamente sguarnita.: Tra i meno attivi della sua squadra, si fa vedere qualche volta in un paio di occasione in fase offensiva ma lascia troppi spazi dietro: Messias lo supera con regolarità.: Si trova a meraviglia con Muriel, nel primo i due danno spettacolo con passaggi rapidi che mandano in tilt la difesa crotonese. Cala nella ripresa, la staticità di Zapata lo penalizza.:Tuttocampista eccezionale, non c’è azione offensiva che non passi dai suoi piedi, da regista ha meno occasioni per andare a rete ma quanto ne crea?: Non è al top e si vede, da uno come lui ci aspetta molto di più soprattutto in fase di possesso. Deve ritrovare la fiducia.: La prima volta trova l’opposizione di Cordaz, poi lo fredda due volte consecutive, spettacolare l’uno-due con Malinovsky in occasione della prima rete.: Le occasioni dai sui piedi passano, almeno due quelle in cui avrebbe potuto trovare la via dal gol ma manca di lucidità.: Forse sono troppi due competizioni importanti da fronteggiare, fatto sta che l’Atalanta in queste ultime uscite ha perso un po’ di smalto e a Crotone un’altra prova al di sotto delle aspettative. L’importante era comunque vincere col minimo sforzo e vittoria è stata.