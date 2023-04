Pagato ad agosto dall'Atalanta 17 milioni, oggi il Chelsea è disposto ad offrirne 68, quattro volte tanto, per Rasmus Højlund. Tre in più di quelli richiesti da Antonio Percassi, dopo che il figlio Luca è stato ospite a Stamford Bridge in occasione di Chelsea-Borussia Dortmund.



Nel 2023 il danese ha segnato in sette gare della Dea su tredici e ora sogna la Championse. Se dovesse qualificarsi l’Atalanta,il goleador della Danimarca rimarrebbe a Bergamo, per lievitare ancora il prezzo del suo cartellino. I Percassi però, anche Steve Pagliuca che ha da poco raccontato di aver partecipato al blitz a Graz per assicurarselo, in caso contrario, faticherebbero a dire di no a certe cifre. Una super plusvalenza che potrebbe crescere ancora nelle ultime dieci gare.