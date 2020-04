Da ormai qualche giorno è emersa la notizia che Fifa e Ifab vorrebbero, per gli scampoli di questo finale di stagione (12-13 partite), introdurre la novità dei cinque cambi disponibili per ogni allenatore, al posto dei soliti tre, a gara. Questo per non sottoporre a un eccessivo stress fisico i calciatori, che dovranno giocare ogni tre giorni circa e sotto la calura estiva.



ATALANTA NUMERO 1- Il tecnico Gian Piero Gasperini può sorridere davanti a questa ipotesi perché, sebbene i suoi titolari siano quasi sempre i 'soliti' 11, in panca ne ha esattamente altri 5 da far girare a seconda della forma, quelli appartenenti alla sua famosa rosa ristretta di 16 pedine. Sportiello, Castagne, Caldara, Pasalic e Muriel, molto più che riserve di lusso, potremmo dire anzi 'titolari alla seconda'. Il colombiano poi ha tutti i numeri dalla sua parte: partito dalla panca, Muriel ha segnato ben 7 gol sui 14 stagionali (il dato più alto in Serie A) arrivati dai piedi dei subentrati.