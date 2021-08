Josip Ilicic non è stato incluso tra i convocati dell'Atalanta per il match di domani pomeriggio (ore 16 italiane) contro il West Ham, al 'London Stadium' di Londra. Appare ormai evidente come sia veramente vicina la cessione del fantasista sloveno, poiché la società nerazzurra specifica sul proprio sito che "Hateboer e Malinovskyi da lunedì riprenderanno ad allenarsi col gruppo" senza menzionare, però, il numero 72. Con il Milan sempre più dietro l'angolo.



Intanto, ecco l'elenco dei calciatori partiti alle ore 17 dall'aeroporto 'Orio al Serio' per raggiungere l'Inghilterra, c'è anche l'ultimo arrivato Demiral:



1 – MUSSO Juan

2 – TOLOI Rafael

3 – MÆHLE Joakim

6 – PALOMINO Josè

8 – GOSENS Robin

9 – MURIEL Luis

11 – FREULER Remo

13 – PEZZELLA Giuseppe

15 – de ROON Martin

19 – DJIMSITI Berat

24 – DELPRATO Enrico

28 – DEMIRAL Merih

31 – ROSSI Francesco

32 – PESSINA Matteo

41 – GHISLANDI Davide

42 – SCALVINI Giorgio

57 – SPORTIELLO Marco

59 – MIRANCHUK Alexey

60 – DA RIVA Jacopo

66 – LOVATO Matteo

88 – PAŠALIĆ Mario

91 – ZAPATA Duván

99 – PICCOLI Roberto