La società bergamasca ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di domani sera alla Fiorentina. ​Restano fuori gli indisponibili Muriel e Hateboer, oltre a Scalvini e allo squalificato de Roon. Torna a disposizione Duvan Zapata, possibile prima apparizione in campionato per lui:



28 Merih Demiral

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

8 Robin Gosens

72 Josip Iličić

7 Teun Koopmeiners

66 Matteo Lovato

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

1 Juan Musso

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

32 Matteo Pessina

13 Giuseppe Pezzella

99 Roberto Piccoli

31 Francesco Rossi

57 Marco Sportiello

2 Rafael Toloi

91 Duván Zapata

77 Davide Zappacosta