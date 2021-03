L'Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue la preparazione in vista della sfida di campionato contro lo Spezia di venerdì sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Seduta pomeridiana per la squadra orobica, mentre prosegue il lavoro personalizzato per Hateboer, Sutalo e Zapata.



Come riporta il portale ufficiale nerazzurro, la squadra si ritroverà anche domani pomeriggio al 'Centro Bortolotti' di Zingonia.