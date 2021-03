Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, parla a FcInter1908 in occasione del compleanno del club nerazzurro: "E' l'anno buono? Non ho le mani sul tavolo... Quella contro l'Atalanta è stata una vittoria molto importante. Milan e Juventus speravano molto in un passo falso, ma così non è stato. Io comunque starei più attento ai bianconeri, perché se decidono di fare un filotto ne sono capaci. Conte potrebbe essere allenatore da ciclo, vediamo cosa succede. A me piace. Ed è giusto e importante che Lele Oriali sia lì con lui. All'estero ci sono più ex giocatori che aiutano gli allenatori, da noi invece è più recente come cosa. Io e lui abbiamo avuto un rapporto così così, non eccezionale, per diverse questioni. Sarà stato a causa del nostro carattere. Ad ogni modo è un valore aggiunto per il club oggi".