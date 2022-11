Il Presidente ed il Co-Chairman di Atalanta Antonio Percassi e Stephen Pagliuca hanno assistito nel pomeriggio alla seduta di rifinitura della squadra in vista della partita con l’Inter, lunch-match della 15ª e ultima giornata del 2022 di Serie A TIM. Il Co-Chairman Stephen Pagliuca ed il figlio Joseph, Consigliere della Società, resteranno a Bergamo qualche giorno: domani saranno in tribuna al Gewiss Stadium.



Non solo, come preventivato da mister Gasperini in conferenza, questo potrebbe essere il momento buono per riflettere sulle prossime mosse di mercato (con Zapata, Muriel e Hojlund a lottare per una maglia da titolare) e sugli obiettivi stagionali dell'Atalanta (scudetto, Champions, valorizzazione dei giovani).