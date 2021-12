Sono solo sei i precedenti nella Serie A 2021/2022 dell'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata prima di Verona-Atalanta, in programma al Bentegodi domenica alle 15. Il trentasettenne ha invece diretto l'Atalanta solamente tre volte nella sua carriera e il bilancio sorride ai nerazzurri: due vittorie e un pareggio.



1-1 a Verona, ma contro il Chievo, il 24 maggio 2015, poi sei anni di vuoto fino al 3-0 sul Parma all'inizio dell'anno corrente, il giorno dell'Epifania, e infine l'11 aprile 2021, nella vittoria per 2-3 dell'Atalanta in casa della Fiorentina. Solo due i cartellini gialli estratti ai danni dei nerazzurri.